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Gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Eylül ayı faiz kararında olacak.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak.

Faiz kararı bugün açıklanacak

Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ise saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Ağustos ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 750 baz puan artırmış, böylece yüzde 17,5 olan politika faizi yüzde 25'e yükselmişti.

TL mevduata geçiş hızlandı

Kur korumalı mevduattan çıkışı destekleyen kararlar alınırken, TL mevduata geçiş hızlandı. Üretim, yatırım ve ihracat kredilerine ise destekler peş peşe açıklandı.

Bankanın, faiz artırım boyutunun yanı sıra karar metninde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

Politika faizinin yüzde 30'a çıkarılması bekleniyor

Ekonomistler tarafından piyasa beklentisi, bugünkü toplantıdan 500 baz puanlık bir faiz artışı ile politika faizinin yüzde 30'a çıkarılması yönünde.

Ensonhaber