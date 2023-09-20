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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Mücaledeye Galatasaray etkili başlasa da Kopenhag, 35. dakikada Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Yeniden oyuna ağırlığını koyan Galatasaray 2 dakika içinde bulduğu iki golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılara beraberliği getiren golleri 86. dakikada Sacha Boey ile 88. dakikada Tete attı.

Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla başladı.

Grubun ikinci hafta maçları 3 Ekim Salı günü oynanacak. Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'la, Kopenhag ise sahasında Alman devi Bayern Münih'le karşılaşacak.

Kopenhag 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Jelert, 73.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kopenhag takımı maçın geri kalan bölümünü on kişi tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti unuttu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Son 19 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere toplam 19 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17'ye çıkardı

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray: 2 - Kopenhag: 2

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Lund), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson-Dk. 76 Ankersen)

Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Diogo Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 88 Tete (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager, Dk. 74 Diks, Dk. 82 Meling (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech, Dk. 77 Oliveira (Galatasaray) haber7