Zam Oranı ve Enflasyon Bağlantısı

Milyonlarca çalışan için büyük bir umut kaynağı olurken, asgari ücret zammına dair detayların merakla beklenmesine yol açtı.Bloomberg’e göre, Karahan’ın yatırımcı toplantısından edinilen bilgilere göre, yapılacak yüzde 25’lik artışın 2025 enflasyon görünümü ile tutarlı olduğu ifade edildi. Bu durum, çalışanların alım gücünü artırma adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine dair beklentileri yükseltiyor.

Aralık Ayında Kesin Sonuçlar Bekleniyor

Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları Aralık ayında sona erecek ve bu tarihte 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamı kamuoyuna açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sürecin sendikalar, işverenler ve hükümet arasında yapılacak müzakerelere dayandığını vurgulayarak, herhangi bir rakam vermenin uygun olmadığını ifade etti.