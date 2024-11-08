Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan 2024 yılının dördüncü, yani son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin bir soruda soruldu.

Karahan, ekim ayındaki ABD temasları sırasında yabancı yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda yüzde 25 sinyali verdiği öne sürülmüştü.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar yetkililerin yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiğini iddia edilmişti.

Fatih Karahan, “Asgari ücret özelinde bu şekilde bir söylemim kesinlikle olmadı” ifadesini kullandı.

Karahan asgari ücret konusunda karar merciinde bulunmadıklarını vurgularken şunları söyledi:

* Bu konuda bizim şöyle olmalı gibi bir değerlendirmemiz doğru olmaz. Biz karar verici değiliz. Biz bu kurulun tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi tavsiyede bulunmuyoruz.

* Varsayımları yaparken yetkili mercilerin açıklaması üzerinden tahminleri oluşturuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı düşürüp fiyat istikrarını sağlamak. Bu konuda kararlı duruşumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Enflasyon düştüğünde refah artışının daha düzgün bir şekilde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum.

* Asgari ücret özelinde bu şekilde bir söylemim kesinlikle olmadı. Sorular geldiğinde teknik değerlendirme yapıyoruz. Enflasyona olası etkileri üzerinden, tamamen teknik bazda kalarak paylaşıyoruz.

Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Akçay'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

* Asgari ücrette çalışmalarımız var ama tavsiye merci değiliz. İkincisi asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor. Şansımız var, etkisi daha düşük olacak.

* Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu.

* Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur. Beklentiler evet önemli, geçmişe dönük gerçekleşen değerleri kale aldığınızda ileride sizin beklentinizde ağırlığı yüksek kalırsa atalette yüksek kalıyor.