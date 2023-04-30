İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Kocaeli’nde 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik mitinglerine Kocaeli’nde devam etti.

Akşener, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Kocaeli’nde kendilerini karşılayan kalabalıkta vatandaşlara seslendi.

Kalabalıklardan gelen; ‘’Başbakan Meral’’ sloganına ilişkin konuşan Akşener pazarlıkla değil, helal oylarla başbakan olacağını vurgulayarak; ‘’Alacaksınız ‘Evet’ mührünü; bir tanesini Kemal’e vuracaksınız, bir tanesini de Meral’e vuracaksınız.’’ dedi.