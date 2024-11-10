Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da sıkça yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Ülkenin merkezindeki Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da, bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi ise yaralandı.

Olay, saldırganların kamyonetle Los Cantaritos barının önüne gelerek içeri girmesiyle başladı.

DÖRT KİŞİ UZUN NAMLU SİLAHLARLA SALDIRDI

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca, yaptığı açıklamada, "Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve en az 4 saldırganın uzun namlulu silahlarla bir kamyonete binerek kaçtığını doğruladık" dedi.

Ferrusca, bir şüphelinin gözaltına alındığını ve saldırıda kullanılan kamyonetin terk edilmiş ve ateşe verilmiş şekilde bulunduğunu belirtti.