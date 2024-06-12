Ekranların sevilen dizisi "Yargı"da yaşanan sürpriz ayrılık izleyicileri şok etti. Savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrıldı. Peki, bu ayrılığın perde arkasında ne var?

Pars Savcı'nın Ayrılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı "Yargı" dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etti. Bu gelişme sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapım şirketi ise yaşanan krize dair resmi bir açıklama yaptı.

Yapım Şirketinden Gelen Açıklama

Yapım şirketi, Mehmet Yılmaz Ak'ın sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı: "Mehmet Yılmaz Ak, uzman doktor raporuyla sağlık sorunlarını belgeleyerek projeden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yargı dizisi hız kesmeden izleyicileriyle buluşmaya devam edecektir."

Mehmet Yılmaz Ak'ın Kendi Açıklaması

Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem ve sonrası süreçte zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin yanında olabilmek için aldığım bu kararı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Tepki Çeken Ölüm Sahnesi

Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılması, senarist Sema Ergenekon ve rol arkadaşı Uğur Aslan'ın tepkisine neden oldu. Dizinin son bölümünde Savcı Pars karakterinin bir cinayete kurban gittiği sahne izleyiciler tarafından eleştirildi.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Senarist Sema Ergenekon'un diziden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan intikam almak için kötü bir ölüm sahnesi yazdığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yapım şirketi, bu iddialara karşı bir açıklama yaparak, olayın gerçek yüzünü açıkladı.

Yapım Şirketinden Detaylı Açıklama

Yapım şirketi, sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Yılmaz Ak, 55. bölüm çekimleri sırasında 3 günlük ve ardından 10 günlük rapor alarak projeden ayrılmak istediğini bildirmiştir. Kendisi, sosyal hayatına zaman bulamadığını ve projeye devam etmesinin kendisini değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrılma kararını saygıyla karşılamış ancak hikaye ve yayın akışını aksatmamak adına iki bölüm daha devam etmesini rica etmiştik. Bu talebimiz reddedilince, karakterin ölümü hikayeye entegre edilmiştir. Final sahnesi intikam güdüsüyle yazılmamış, hikayeyi tamamlama çabası olarak hazırlanmıştır.