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Trendyol Süper Lig'le birlikte tüm liglerin yol haritası belli oldu. Yaşanan çirkin saldırı olayı sonrası süresiz ertelenmesiyle ilgili kararın da görüşüldüğü toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından ligleri süresiz erteleyen TFF, maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında kararını verirken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR HAKEM"

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenada kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

PFDK KARARLARINI AÇIKLAYACAK

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."

İLAVE CEZALAR GELİYOR

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

TARİH BELLİ OLDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

"ANKARAGÜCÜ'NE CEZA VERİLECEK Mİ?"

"Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek."