Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Ramazan Çetin

Van Spor Futbol Kulübü'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde toplu istifaların yaşandığı Van Spor'da istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Van Spor FK 2. Başkanı Halil Pektaş, Van Spor FK Asbaşkanı Erol Temel, Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, Van Spor FK Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tunçdemir, Van Spor FK Disiplin Kurulu Başkanı Gürgin Kent, Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyeleri Eşref Ünal, Vedat Dursun ve Fehim Güney'in istifasının ardından Van Spor FK Başkan Yardımcısı Gökhan Bayramoğlu'da istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Bayramoğlu, "Bilindiği üzere Van Spor kulübünde başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yürütmekteyim. Şanlı Van Spor'umuza gönülden bağlanıp gönüllülük temelinde yıllarca elimden geldiğince hiç bir çıkar, menfaat gütmeden maddi manevi her alanda Van Spor'umuzun destekçisi oldum. Resmi görevime başladığım süre zarfında amacım hiç bir zaman prestij kazanmak olmadı. Uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük sendikalarından biri olan Etkinlik-SEN'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevimi yürütmekteyim. Her zaman amacım ilimizi, bölgemizi ön plana çıkaracak ses getirecek yatırımlar yapıp, çalışmalar yürütmek oldu. Şanlı Van Spor Kulübü büyük bir değerdir. Bu zamana kadar kişilerin menfaat çıkar oyunu olmamıştır, olmasına da asla müsaade etmeyiz, etmemeliyiz. Bizler her zaman Van Spor'umuzun, kıymetli taraftar gruplarımızın ve halkımızın değerlerini gözettik, gözeteceğiz. Kulüpteki resmi görev süresince her zaman değerleri önemseyerek hareket ettim. Unutmamalıyız ki kişiler geçicidir, BAKİ KALAN VAN SPOR'UMUZDUR! Bugün itibari ile Van Spor Kulüp Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Van'ın bir evladı, bi bireyi olarak yıllardır sürdürdüğüm maddi ve manevi desteklerimi aynı şekilde sürdüreceğimi belirtir, her zaman Şanlı Van Spor'un destekçisi olarak kalacağımı belirtirim. Siz değerli kamuoyuna saygılarımı ve düşüncelerimi arz ederim" ifadelerine yer verdi.