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Wanhaber / Özel

Van’da sabah saatlerinden itibaren devam eden aralıklı yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre yarından itibaren ise Van’da yağış beklenmiyor ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Van’da bugün ki hava durumunun şu şekilde olması tahmin ediliyor;

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.