Wanhaber / Özel
Van’da sabah saatlerinden itibaren devam eden aralıklı yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre yarından itibaren ise Van’da yağış beklenmiyor ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Van’da bugün ki hava durumunun şu şekilde olması tahmin ediliyor;
İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.Kaynak: Haber / Umut Tarhan