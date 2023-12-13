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Çocuk ve gençleri sanat, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini gün yüzüne çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan VANMEK 2023-2024 kursları eğitimlerine başladı. Yaklaşık 35 kursun yer aldığı Hacıbekir Kültür Merkezindeki kursların tamamında kursiyerlere usta öğreticiler tarafından eğitim verilirken, çocuk ve yetişkinlere yönelik başlatılan bağlama eğitimi kursu da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 100 kursiyerin eğitim aldığı bağlama eğitimi kursunda, kursiyerlere bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel düzeyde, genel müzik teori ile tekniklerine uygun olarak bağlama çalabilme bilgi ve becerisi öğretiliyor.

Müziğe büyük ilgi duyduğunu ve bu nedenle bağlama kursuna geldiğini söyleyen 13 yaşındaki Aylin Kaplan, “Hep bir müzik enstrümanı çalma hayalim vardı. Van Büyükşehir Belediyesinin de bağlama kursu eğitimi verdiğini duyunca kursa katılmaya karar verdim. Eğitimlerim çok iyi gidiyor. Kurs hocalarım sayesinde bağlama çalmaya başladım. İnşallah kendimi bu konuda daha çok geliştirerek iyi bir müzisyen olmayı istiyorum" dedi.