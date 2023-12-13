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WanHaber/Özel

Denetim, Yöresel Gıdalar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ve proje paydaşları Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı. Coğrafi İşaret Tescili Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından alınan “Van Kahvaltısı” ve “Van Gül Reçeli” için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent uygunluğu denetimi yapıldı.

Yılda iki defa yapılması zorunlu olan denetimde; “Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri” ve “Coğrafi sınır içerisinde gerçekleşmesi gereken üretim, işleme ve diğer işlemler” kısımlarında belirtilen özelliklere uygunluğu ve Van Kahvaltısı içeriğinde bulunan coğrafi işaretli ürünlerin tescile uygunluğu kontrol edilerek raporlandı. Uygun olan ürünlere “menşe adı” ve “mahreç işareti” amblemleri yapıştırıldı.

“TURİZM, DENİZDEN İBARET DEĞİL”

Denetim ekibinin koordinatörlüğünü yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayhan Baştürk, “Turizm artık sadece tarihi yapı ve denizden ibaret değil. Yerel mutfak ve ürünler en önemli çekim merkezi konumunda. Bu fırsata dikkat çekmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek, yerel üretimi korumak, desteklemek maksadı ile yerel ürünlerin tespiti ve bunların markalaşıp ticarileşmesi için yöresel gıdaların ve bunların geleneksel üretim yöntemlerinin korunması merkez müdürlüğümüzün temel amaçlarından biri” dedi.

“COĞRAFİ İŞARET BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Coğrafi işaret almış geleneksel ürünlerin bölgenin tanıtımı ve kalkınmasındaki önemine vurgu yapan Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayhan Baştürk, “Bilindiği üzere coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları ülkemizin milli ve kültürel değerlerinin korunması, ekonomik gelişim, ihracat gelirlerinin arttırılması, kırsal kalkınma, kadın istihdamının desteklenmesi, tüketicinin korunması gibi önemli konularda hizmet etmekte. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarından beklediğimiz bu faydaların en yüksek seviyeye çıkarılması, sağlıklı bir denetim sisteminin kurulmasıyla ancak mümkün olur” sözleriyle sağlıklı ve işler bir denetim sisteminin gerekliliğine değindi.

Doç. Dr. Ayhan Baştürk, “İlimizde kaybolmaya yüz tutmuş, hatta unutulmuş yöresel gıdaların gün ışığına çıkarılması, tanıtımı, pazar oluşturmada, yerel kalkınma ve potansiyeli oluşturmada coğrafi işaretler büyük öneme sahip. Coğrafi işaretlerin sadece ilimizde ve ülkemizde değil, dünyada önemi giderek artıyor” yerel ürünlerin Van’ın kalkınma potansiyelini arttırdığını vurguladı.

“AMACIMIZ ENVANTER OLUŞTURMAK”

Doç. Dr. Ayhan Baştürk, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün amacı; Van ve yöresine ait olan geleneksel gıdaları kayıt altına alarak bir envanterin oluşturulmasını sağlamanın yanında bu gıdaların üretim şekillerine ait bilgilerin kaybolmasını önleyici tedbirler geliştirmek, bu gıdaların ürün ve üretim özelliklerini tanımlamak, üretim şekillerini günümüz modern üretim teknolojilerine adapte ederek geliştirmektir” dedi.

Ayrıca yerel ürünlerin tanıtımının ne denli önem arz ettiğine de değinen Doç. Dr. Ayhan Baştürk, bugüne kadar Van sınırları içinde, Van Keledoşu, Erciş Üzümü, Van Kürt Köftesi gibi bölge için öneme sahip pek çok ürüne tescil verdiklerini belirtti.