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Türkiye'nin gündemi yaklaşan yerel seçimler...

Cumhur İttifakı, 14-28 Mayıs seçimlerindeki başarısını yerel seçimlere de taşımak isterken, seçim yenilgisinin ardından dağılan "Millet İttifakı" partilerindeyse yeni stratejiler tartışılıyor.

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim çalışmalarında artık neredeyse sona geldi.

Çalışmalarda son aşama

AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.

15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşacaklar

Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

Nihai kararı liderler verecek

Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

Deprem bölgesi için özel çalışma

AK Parti ve MHP deprem bölgesi için de özel bir çalışma yapıyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilin tamamında seçimlerden başarı elde etmeyi düşünen Cumhur İttifakı bölgenin kalkınması için merkezi hükümetle eşgüdüme önem veriyor.