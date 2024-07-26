Rusya'ya Doping Cezası: Rus Takımı İçin Yeni İsim ve Bayrak Seçildi

Rusya'nın Doping Skandalı ve Sonuçları

Devlet eliyle doping yapıldığının anlaşılmasının ardından, Rus olimpiyat sporcuları artık Rusya bayrağı yerine "Rusya Olimpiyat Komitesi" (ROC) adı altında yarışacaklar. Bu karar, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) geçtiğimiz aralık ayında doping suçlamaları nedeniyle Rusya'nın gelecek iki olimpiyat etkinliğinde ve iki yıl boyunca herhangi bir dünya şampiyonasında ismini, bayrağını ve marşını kullanmasını yasaklama kararının ardından duyuruldu.

Yeni Düzenlemeler

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) aldığı ortak karara göre, Rus sporcu grubu Tokyo ve Pekin'de gerçekleşecek yaz ve kış olimpiyatlarında Rusya Olimpiyat Komitesi'nin kısaltması olan "ROC" harflerini ve logosunu bayrak olarak kullanacak. Sporcuların kullandığı aksesuarlar, eşofman takımları ve diğer ürünler üzerinde Rusya bayrağı bulunmayacak. Bu yasak, 2022 sonuna kadar düzenlenecek dünya şampiyonaları ve 2022 Katar Dünya Kupası için de geçerli olacak.

Marş Yerine Müzik

IOC, turnuvalarda altın madalya kazanan Rus sporcular için Rusya milli marşı yerine kullanılacak müziğin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Geçmiş Uygulamalar

Doping skandalına karışmayan Rus sporcular, 2018'de Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan gelen Olimpiyat Sporcusu" adı altında yarışmışlardı. Diğer uluslararası turnuvalarda ise Rusya Kayak Federasyonu (RFS) ve Rusya Luge Federasyonu (RLF) gibi isimler kullanılmıştı. 2019 yılında Rus sporcular dünya şampiyonalarında Rusya bayrağı yerine ROC logosunu kullanmışlardı.

WADA'nın Yaptırımları

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2019 sonunda Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etmişti. Rusya, WADA'nın bu kararını Spor Tahkim Mahkemesi'nde temyize götürdü. Rusya'nın karıştığı doping skandalı ilk olarak Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları'na damgasını vurmuştu. WADA'nın raporu doğrultusunda 67 Rus sporcunun olimpiyatlara katılmalarına izin verilmemişti.