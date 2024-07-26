2024 – 2025 futbol sezonuna iddialı bir giriş yapmayı ve taraftarların şampiyonluk özlemini gidermeyi amaçlayan Van Spor FK’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Takıma takviyelerle güçlü bir ekip oluşturmak isteyen Van Spor FK yönetimi, son olarak Bodrumspor’dan Eren Albayrak’ı renklerine bağladığını açıkladı.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Hoşgeldin Eren! Kulübümüz Bodrumspor’dan başarılı oyuncu Eren Albayrak ile anlaşmaya varmıştır. Yeni sezonda futbolcumuza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.