Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk rakam geldi. ABD'de yatırımcılarla bir araya gelen Karahan, asgari ücret zam oranını açıkladı.

ZAM ORANI YÜZDE 25 OLACAK

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA SONA ERECEK

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

MEHMET ŞİMŞEK, 'YORUM YAPMAM UYGUN OLMAZ' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" yanıtını vermişti.