Sakızlı Kebabın Sırrı Nedir?

Sakızlı kebap, ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ve özel aroması ile dikkat çekiyor. MasterChef'te yarışmacılar, bu eşsiz lezzeti şeflerin beğenisine sundu. Evde deneyimlemek isteyenler için, bu özel tarif kesinlikle denemeye değer!

Malzemeler:

1 kg kuşbaşı kuzu eti

4 adet patates

1 adet kuru soğan

1 su bardağı süt

3 adet damla sakızı

2 adet karanfil

1 çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

Yapılışı:

Kuzu etleri, düdüklü tencerede haşlanır. Üzerine toz haline getirilmiş 3 damla sakızı eklenir ve birkaç taşım daha kaynatılır. Eğer normal tencerede haşlanıyorsa, damla sakızını sonradan ekleyin. Patatesler, haşlanır ve küp şeklinde doğranır. Yemeklik doğranmış 1 kuru soğan, 3 yemek kaşığı tereyağında kavrulur. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası eklenip, kokusu çıkana kadar kavrulur. 1 tatlı kaşığı un eklenir ve biraz daha kavrulur. Ardından rendelenmiş 1 domates ilave edilir. 2 karanfil ve 1 çay kaşığı tarçın serpilir. Arzuya göre tuz eklenir. Haşlanmış etler, sosun içine alınır ve biraz sotelenir. Üzerine 1 bardak et suyu dökülür. Patatesler, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 bardak sütle ezilir. Püre, servis tabağına döşenir, üzerine etler yayılır.

Bu özgün tarif, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçenek. Sakızlı kebap, gösterişli sunumu ve eşsiz lezzetiyle mutfaktaki yeni favoriniz olacak!