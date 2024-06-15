"MasterChef'in Genç Yeteneği Ayşe Ekiz: Yaşamı ve Hedefleri!"

MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı ve yeni yarışmacılardan Ayşe Ekiz, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar ve Ayşe Ekiz'in Instagram hesabı...

MasterChef 2024'ün genç yeteneği Ayşe Ekiz, 26 yaşında ve Afyonkarahisar'dan yarışmaya katıldı. Kendi aile yemeklerini yapmaktan keyif alan Ayşe, şeflerden öğreneceği yeni lezzetlerle kendini geliştirmeye hazır olduğunu belirtiyor. Tarım ve hayvancılık işleriyle ilgilenen Ayşe, online aşçılık eğitimi almış ve gelecekte organik ürünlerle ilgili bir işletme açmayı hedefliyor.