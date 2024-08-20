Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı.

Denetimlerde, yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 21 kadın şahıs yakalandı.

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FUHUŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi, 21 kadın şahsın çalışma belgelerinin olmadığı anlaşıldı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak şüpheli şahıslar, gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA