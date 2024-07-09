

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.11'de merkez üssü Marmaris olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini anımsattı.

AFAD ve kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Muğla Vali'miz İdris Akbıyık gözetiminde saha taraması yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle birlikteyiz. Depremi hissettik. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, taramalarımız sürüyor. Biz ulaşan olumsuz bir yok." dedi.