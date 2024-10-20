Olay, saat 11:10 sıralarında gerçekleştiğinde, istasyonda bekleyen bir yolcu, Gebze yönüne giden bir trenin önüne atladı ve durumu fark eden vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu.

Ekipler Olay Yerinde

İhbar üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, raylara atlayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi, gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Seferler Yavaş Yavaş NormalleşiyorMarmaray, olay sonrasında seferlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu ve yolculara gecikmeler hakkında bilgi verdi. Olay sonrası trenin ön camının kırılması nedeniyle seferler bir süre durdurulmuş olsa da, güvenlik önlemleri alındıktan sonra hizmet normale dönmeye başladı. Marmaray sosyal medya hesaplarından da olayla ilgili açıklamalar yaparak, yolcuları bilgilendirmeye devam etti.