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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Eskicami, Sağlık ve Aksoy Mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde bulunan yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpleri temizleyerek taşkınlara karşı önlem aldı. Temizlik çalışmalarının ara vermeden sürdüğünü belirten idare, yağmursuyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı. Bölgede yaşayan vatandaşlar MASKİ’nin çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

