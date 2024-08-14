Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, D-300 kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 21 yolcu ve 1 muavin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralılardan V.K. (61) ve M.Ö'nün (25) durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA-İHA