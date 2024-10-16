Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken konuya dair Prof Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Endişeye gerek olmadığını söyleyen Naci Görür, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"BU FAY 2020 YILINDA KIRILDI"

Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı.

"ENDİŞE YOK"

Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok.