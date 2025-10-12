Edinilen bilgilere göre, 19.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 44 AHJ 069 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.K.'ya çarptı. Kazada yaya yaralandı.

21.15 sıraları Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 44 EJ 810 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 44 ES 760 plakalı Chery marka araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.