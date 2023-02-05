Yıldız Tilbe'den köpek sorunu vurgusu: İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir

Ülkemizde başıboş köpek sorunu tehlike saçmaya devam ediyor...

Sürü halinde gezen sokak köpekleri her kesim için büyük bir sorun haline geldi.

Bu konuda ise başta belediyeler olmak üzere bu sorun görmezden geliniyor.

Sürü halinde gezen başıboş köpeklerin, sağlıklı bir şekilde barınaklarda hayatlarını devam ettirmeleri gerekirken bu konuda gereken adımlar atılmıyor.

Onlarca can aldı

Öyle ki çözülemeyen bu sorun çok sayıda can aldı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.

Hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar her geçen gün söylemlerini artırırken, sokak köpeği konusunun ciddiyetinin farkında olan kişi sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor.

Yıldız Tilbe insan hayatını savunan ünlülerden

Bu konuya hassas ve insan odaklı yaklaşan isimlerden birisi de şarkıcı Yıldız Tilbe.

Yaşanan birçok olay sonrası sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan Yıldız Tilbe bu kez muhabirlere düşüncelerini aktardı.

"İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir"

9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullandı:

İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir. Bunu düşünüyorum, böyle savunuyorum. İnsanlığı savunuyorum çünkü insanlık herseye savunur, herseye sahip çıkar. Başkalarının da ne düşündüğü gerçekten umrumda değil.