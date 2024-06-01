1 Haziran'da gerçekleşen Güney Kore - Türkiye voleybol maçı, sporseverlerin büyük ilgisini çekti. Türkiye A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ABD etabının üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı. İkinci hafta maçlarında iki galibiyet elde eden Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında üçte üç yapma peşindeydi ve 13 puanla dördüncü sırada yer alıyordu.

Zehra Güneş'in Durumu

Maçın en çok merak edilen konularından biri de Zehra Güneş'in neden oynamadığıydı. Ancak yapılan aramalarda bu konuda net bir bilgiye ulaşılamadı. Zehra Güneş, Türkiye'nin önemli orta oyuncularından biri olarak biliniyor ve geçmişteki performansıyla dikkat çekiyor.

Maç Sonucu ve Özeti

Maç sonucunda Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Filenin Sultanları, seti 25-14 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Türkiye, bu seti 25-17 ile kapattı. Üçüncü sette ise karşılıklı sayılar alınmasına rağmen Türkiye, seti 26-24 kazanarak maçı da 3-0 tamamladı.