İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar yaklaşık 2 haftadır devam ediyor. Lübnanlı ve Suriyeli aileler, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Suriye'ye kaçmaya başladı. Lübnan'dan yola çıkan binlerce kişi, yıllarca süren iç savaş nedeniyle insani ve ekonomik krizin yaşandığı Suriye'ye geçmek için trafikte saatlerce bekledi. Pazartesi gününden bu yana sınıra akın eden otobüs ve araçlar nedeniyle Jdeidat Yabous geçişinde kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu. Araç bulamayan bazı aileler ise yürüyerek sınırı geçmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rula Amin yaptığı açıklamada, göç eden bazı Lübnanlıların yaralı olduğunu belirterek, "Birçok kişi sıralarını beklemek için geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalacak" dedi.

Suriye'ye ulaşan ailelerin işlemlerinin yapılması için görevliler tarafından bekletildiği ve kendilerine yiyecek, su ve battaniye dağıtıldığı öğrenildi. Ulaştırma yetkilisi Alaa Al-Sheikh yaptığı açıklamada, çarşamba günü itibarıyla 3 bin 800'ü Lübnanlı olmak üzere 17 bin 700 kişinin sınırdan Suriye'nin Şam kırsalına geçtiğini ifade etti. Öte yandan 2011'de başlayan iç savaştan kaçan 1 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'dan yaşanan son göç akını, tarihin tersine dönüşü olarak yorumlandı. Son verilere göre İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 654'e ulaştı.