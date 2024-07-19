Taze bir lime seçilir ve kabuk kısmı rendelenebilecek kadar ince soyulur.

Rendeden geçirilerek ince ince şeritler halinde elde edilir.

Bazen bıçakla da ince ince doğranabilir.

Lime zestin başlıca özellikleri ve kullanımları şunlardır:

Limenin aromasını ve tatlı-ekşi tadını yoğun bir şekilde içerir.

Çeşitli yemek ve tatlı tariflerde kullanılarak lezzetini arttırır.

Smoothie, salata, pilav, balık, tavuk ve tatlılarda kullanılabilir.

Kokteyllere, içeceklere ve dondurmalara eklenebilir.

Pasta kreması, puding, reçel gibi tatlı tariflerde kullanışlıdır.

Sağlıklı bir şekilde lezzetlendirme ve aroma katma imkanı sunar.

Böylece lime zest, limenin taze ve yoğun aromasını yemek ve tatlılara aktaran kullanışlı bir malzemedir.