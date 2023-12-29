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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çekişmeli bir ilk devre yaşandı. Sezona çok iyi başlangıç yapan, haftalarca liderlik koltuğunun sahibi olan Van Spor FK, daha sonra üst üste aldığı kötü sonuçlardan dolayı 5. sıraya kadar geriledi.

İlk devreyi 5. sırada tamamlayan Van Spor FK, play-off potasında yer alan takımlar arasında; 21 golle en çok gol yiyen ve 5 averajla da en az averaja sahip takım oldu.

EN AZ MAĞLUBİYET ALAN TAKIM BUCASPOR 1928

Beyaz Grup’ta ilk devre itibari ile en az mağlubiyet yaşayan takım 3. sırada yer alan Bucaspor 1928 oldu. Bucaspor 1928 ligde 18 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Bucaspor’un mağlup olduğu tek takım ise Van Spor FK oldu. Bucaspor 1928 ile Van Spor FK ligin ilk maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Van Spor FK 1 – 0 kazanmıştı. Ayrıca Bucaspor 1928, ilk devre itibari ile 9 golle, grubun en az gol yiyen takım unvanını da elinde bulunduruyor.

EN FAZLA GALİBİYET ALAN TAKIM ESENLER EROKSPOR OLDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta en fazla galibiyet alan takım ise lider durumdaki Esenler Erokspor oldu. Esenler Erekspor ligde oynadığı 18 karşılaşmanın 14’ünü kazandı. 1 beraberliği ve 3 mağlubiyeti bulunan Esenler Erokspor, aynı zamanda 37 golle grubunda en çok golü kaydeden ekip olmayı başardı.