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Toplantıya, Van Organize sanayi bölgesinde bulunan sanayi işletmelerince katılım sağlandı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında ülke genelinde 250 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığı kaydedildi. Proje kapsamında iki ayrı çağrı yayınlandı.

“Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’ye kadar, “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı” ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere ise 4 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Müracaatlar KOSGEB tarafından alınmaya başlanırken, 30 Kasım 2024’e kadar başvuruların devam edeceği bildirildi.