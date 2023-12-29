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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde besicilerin hayvanları telef olmuştu.

Depremzede vatandaşların telef olan hayvanlarının yerine yenileri temin edilerek dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde hayvan pazarında depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtım törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı, 26 bin 318 arısıyla beraber kovan ve 5 bin 408 adet büyükbaş hayvan kaybını karşıladıklarını belirtti.

Yumaklı, pazar gününe kadar da büyükbaş hayvan dağıtımının tamamının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

"Devlet ve hükümet depremzedelerin yanında"

Depremin ilk anından itibaren bütün güçleriyle devletin ve hükümetin depremzedelerin yanında olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

Bizler de bakanlık olarak üretimin sürdürülebilir olması için her şeyi yaptık. Bunları birçok kereler söylediğimiz için tekrar etmeyeyim ancak çok önemli bir husus vardı, bugün de burada olmamızın gerekçesi Sayın Cumhurbaşkanımız bize ve bütün kamuoyuna 'depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıpları birebir karşılanacak' diye söyledi ve bize de bu talimatı verdi.

Biz bu geçen süre içerisinde 43 bin 317 küçükbaş hayvanının deprem bölgesindeki kayıpları olan vatandaşlarımıza dağıtımını tamamladık, yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybı vardı, onları da karşıladık. 26 bin 318 arısıyla beraber kovanı temin ettik, büyükbaş hayvan kaybı vardı yaklaşık 5 bin 408 adet, bunların da bir bölümünü peyderpey tamamladık. Bu pazar gününe kadar tamamını vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

Kayıplar cins ve verim olarak en üst düzeyde karşılandı

Yumaklı, bütün bu kayıpları karşılarken özellikle cins ve verim olarak en üst düzeyde olanlarını vermek adına süreci biraz yaymış olduklarını söyledi.

"Hatay'da 1.211 büyükbaş hayvan dağıtıldı"

Hatay'da da büyükbaş hayvanların 1.211'inin dağıtıldığını belirten Yumaklı, küçükbaş ve diğer kovan ve benzeri teminlerin yapıldığını dile getirdi.

Gelir koruma sigortası

Büyükbaş hayvanların 762'sini de bugün üreticilerin bir bölümüne kendilerinin verdiğini, diğerlerine de pazar gününe kadar teslim edileceğini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

Elbette biz üreticilerimizin üretimi sürdürebilmesi için birçok şey yapıyoruz. Daha dün gece Resmi Gazete'de yayınlandı, mesela gelir koruma sigortası. Yani buğday eken üreticilerimizin makarnalık ve ekmeklik buğdayla alakalı eğer poliçe yaptıkları, sigortaladıkları bedel piyasa fiyatından daha yüksekte kalır ise yani piyasa fiyatı düşerse o poliçeyle onları karşılayacağız,

bu dünyada uygulaması olmayan, ilk kez bizim ülkemizde uygulamaya geçecek bir husus. Bunun gibi birçok uygulamamız var. Tek isteğimiz var, bu eli öpülesi, her şeye rağmen üretime devam eden üreticilerimizin üretimine devam etmesi ve bu bereketli toprakların önce Anadolu'yu, ondan sonra da ihtiyacı olan diğer coğrafyaları doyuracak, onların gıda ihtiyacını temin edecek üretimi yapabilmeleri.

Depremzede besiciler teşekkür etti

Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşayan ve depremde hayvanlarını kaybeden Leyla Yüklü de Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek şöyle konuştu:

İneklerin, danaların verileceğini hiç ummuyorduk, en son düşündüğüm şeydi. Şükür Allah bize bunu da nasip etti. Devletimize milletimize zarar ziyan vermesin, Cumhurbaşkanı'mızı, bakanlarımızı, başkanımızı başımızdan eksik etmesin, devletimize zeval vermesin.