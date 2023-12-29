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VanEkspres.com’un sosyal medya aracılığı ile derlediği verilere göre DEM Parti’ye aday adaylığı başvurusunda bulunanların isim listesi yayımlandı.

İşte yayımlanan o liste;

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Mustafa Avcı, Neslihan Şedal, Ayşe Minaz, Hülya Çelik, Reşat Ebiri, Şemsettin Bozkurt, İsmail Kaya, Hamit Acar, Abdurrahman Doğar, Abdullah Zeydan, Yakup Ataş, Abdullah Kılıç.

İPEKYOLU BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Cafer Koçak, Tahir Bilen, Bahattin Zengin, Şükran Şen, Cevdet Altındağ, Şerif Durmaz, Sedat Düşünmez, Çetin Uyar, Hakan Şeker, Cengiz Karakoyun, Rojbîn Bor, Canan Uzunay.

EDREMİT BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Nedim Şipal, Bekir Solu, Cemal Demir, Saim Bayat, Metin Temel, Sinan Sürücü, Hivzullah Karakaya, Mehtap Dinçer, Cemil Komi, Metin Mesut Eren, Bekir Sulu, Selim Turgut, Medeni Özer, Özlem Erkol.

TUŞBA BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Servet Arslan, Aynur Tarhan, Kasım Kalkan, Servet Aktaş, Metin Sülün, Serap Güvenç, Burhan Kartal.

GÜRPINAR BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Herdem Acar, Mehmet Şirin Harhar, Zeki Bozdemir, Rahmi Duman, Fuat Yaşar Atan, Mehmet Tahir Ertaş, Canan Gündoğdu, Cengiz Koç, Bahattin Yavuz, Hüseyin Eliş, Mevlüt Çiftçi, Nejdet Koç, Fesih Sönmez, Metin Öner, Abdi Delen, Hanife Yücel.

BAŞKALE BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Adil Aslan, Mehmet Salih Özdemir, Veli Güner, Şahin Yağızer, Tayfun Acar, Fevzi Caner.

SARAY İLÇESİ ADAY ADAYLARI

Davut Acar, Şahabettin Bilmez, Fadil Barıştıran, Muharrem Şahin.

ÖZALP BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Şahabettin Hükerek, Dilyar Çalışan Felek, Cafer Akanöz, Cihan Hamzaoğulları, Erhan Eryaşar, Welat İbrahim Alparslan, Yakup Akanöz, Ecevit Ceylancı, Sakine Kutpınar.

ERCİŞ İLÇESİ ADAY ADAYLARI

Baran Bilici, Sebahattin Güler, Eyyüp Kartal, Hanifi Kara, Menekşe Kızıldere, Mehmet Koç, Güler Temel, Yavuz Yücel Ağaoğlu, Şakir Asıl, Eyüp Ceyhan.

ÇATAK İLÇESİ ADAY ADAYLARI

Rubar Bartu, Şeref Yıldız, Perihan Soğukbulak, Reşat Eraslan, Bişar Abukan, Ali Osman Baran, İlkkan Keve.

BAHÇESARAY İLÇESİ ADAY ADAYLARI

Ayvaz Hazır, Muhsin Yalvaç, Mehmet Akbaykut, Etus Orhan, Bilal Öner, Hanım Hazır, Zeyad.

GEVAŞ İLÇESİ ADAY ADAYLARI

Cuma Çiftçi, Kübra Aktı, Bedrettin Dinçer, Sedat Ok.

MURADİYE ADAY ADAYLARI

Hediye Sayiner, Turan Kara, Bekir Karabalık, Erdal Bilici, Hakan Çelik, Sinan Çelik.

ÇALDIRAN BELEDİYESİ ADAY ADAYLARI

Nedim Varçin, Hatice Atabay Gündoğdu, Zeynep Demir, Fettah Hasçelik, Mehmet Faruk Binici.

Not: VanEkspres.com tarafından aday adaylarının isimleri sosyal medya hesapları taranarak elde edilmiştir. Bu nedenle yazılmamış isimler olabilir.