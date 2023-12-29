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Vangölü Aktivistleri Derneği eğitmenleri tarafından, okullarda öğrencilere yönelik Van Gölü Havzası farkındalık eğitimleri veriliyor. Geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen eğitimlerde binlerce öğrenciye ulaşılarak, Van Gölü anlatıldı ve duyarlılık oluşturulmaya çalışıldı.

‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’ kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu Van Borsa İstanbul Fen Lisesi ile Bitlis / Tatvan İMKB Bölge Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Eğitimlere ilişkin paylaşım yapan Vangölü Aktivistleri Derneği; “Vangölü Aktivistleri olarak paydaşı olduğumuz ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’ kapsamında, Van Gölü farkındalığını arttırmak için lise düzeyinde eğitim programlarımız “#VanGölüKirlenmesin Mavi Kalsın” sloganı ile devam ediyor” diye kaydetti.

Söz konusu Van Gölü farkındalık eğitimleri Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Bestvan desteği ile gerçekleştiriliyor