Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak Zonguldak’ta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karaman beldesinde de aralıksız yağışla birlikte yollar göle dönerken, çok sayıda binada su baskınları yaşandı. Derelerde su seviyesinin yükseldiği beldede çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar anonslarla su baskınlarına karşı uyarılıyor.

Öte yandan, Zonguldak-Karaman kara yolunun su içerisinde kalması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Dere taştı, üç köye ulaşım sağlanan köprü ulaşıma kapandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde üç köye ulaşım sağlanan köprü, derenin taşması sonucunda ulaşıma kapandı.Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışla birlikte derelerin debileri yükseldi. Devrek'in Çaydeğirmeni beldesinde Bük Köprüsü, derenin debisinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köprü sular altında kalırken, trafik durma noktasına geldi.

Derenin taşmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Köprüler trafiğe kapatıldı, dere kenarlarına parklar yasaklandı

Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan derenin debisinin yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle parklar yasaklanırken, Ankara köprüsü ve Acılık bağlantı köprüsü trafiğe kapatıldı.

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Kent merkezinde bulunan derenin debisinin kritik seviyeye çıkması sebebiyle, zabıta ekipleri tarafından dere kenarlarında ki araçlara park yasağı getirildi. Öte yandan önlem amacıyla hiç bir yaya dere kenarına yaklaştırılmadı. Diğer yandan Ankara köprüsü ve Acılık bağlantı köprüleri ise çökme riski nedeniyle zabıta ekipleri tarafından kapatılarak önlem alındı. Kent merkezin belli noktalara ise kepçeler yerleştirilerek yağış nöbeti tutmaya başladı. iha