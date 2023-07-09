Wanhaber / Ramazan Çetin

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın başkanlık ettiği toplantıya Van’dan da Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Erdoğan Özel katılım gösterdi.

Bitlis Eren Üniversitesi Senato Odasında gerçekleşen toplantıda, mevcut durum değerlendirmesi ve adaylık süreci ile ilgili aşamalar, Jeopark başvuru sürecinin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için yapılması gerekenler ve planlanması gereken aşamalar masaya yatırıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Nemrut Jeoparkı Projesinin büyük önem taşıdığını ve üniversite olarak bu projeye tam destek verdiklerini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantıya Van’dan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel katıldı.

Toplantıya bilim kurulu üyesi olarak katılan Özel, Bitlis Nemrut Jeopark Projesi’nin, Bitlis ve bölgenin kalkınmasına katkı sunacak çok kıymetli bir proje olduğuna vurgu yaptı.