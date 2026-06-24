SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yoğunluğuna bağlı olarak yaşanan araç park sorununa yönelik çalışma başlatıldı. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı koordinasyonunda, hastane yerleşkesinde planlanan katlı otopark projesi için ilk adım atıldı.

Her gün binlerce hastaya sağlık hizmeti sunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, artan hasta ve ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak yaşanan araç park sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım atıldı. Uzun süredir hastalar ve hasta yakınları tarafından dile getirilen otopark sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla hastane yerleşkesinde katlı otopark projesi için saha çalışması gerçekleştirildi.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Halil İbrahim Orbay, teknik ekip, hizmet başkanları ve hastane yöneticileri bir araya geldi. Heyet, hastane bahçesinde katlı otopark yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunarak mevcut alanın fiziki koşullarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde, otopark kapasitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Hastane yerleşkesinde hayata geçirilmesi planlanan katlı otopark projesiyle, özellikle yoğun saatlerde yaşanan araç park sıkışıklığının azaltılması ve hastaneye gelen vatandaşların ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.