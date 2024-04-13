Kütahya Valiliği, ocak ayında pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmenin faaliyetini süresiz olarak kapatmıştı.

Ruhsatları iptal edilen işletmeler polis eşliğinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

İşletme sahipleri itiraz etti, pavyonlar bayramın ilk günü açıldı

Üç aylık sürenin ardından Kütahya İdare Mahkemesi, işletmelerin başvurusu üzerine kapatma hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşletmelerde Ramazan Bayramı’nın birinci günü itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Bölge idare mahkemesinin kararıyla pavyonlar yeniden mühürlendi

Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti.

İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri arasında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.