WanHaber / Mehmet Salih Giyci
WanHaber, Kurban Bayramı'nın 2. günü Van'da açık olan fırınların listesini sizler için derledi.
İşte bugün Van'da açık olan fırınların listesi:
--Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/Şerefiye Mahallesi
-Van Gölü Ekmek/İskele Caddesi İller Bankası Karşısı
-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi
-Aslı Ekmek Fabrikası/Hacıbekir Caddesi Shell Petrol Yanı
-Ünselili Ekmek Fabrikası/Erciş Yolu
-İskele Ekmek Fırını/Vali Mithat Bey Mahallesi
-Özgüneş Ekmek/Abdurrahman Gazi Mahallesi-Rüzgâr Sokak
-Köylüm Ekmek/İstasyon Mahallesi
-Başak Taş Ekmek/Gölbaşı Caddesi
-Başak Taş Ekmek ALipaşa Mahallesi Cem Petrol Arkası
-Ak Köprü Taş/ Akköprü Mahallesi
-Elif Unlu Mamülleri/Gölbaşı Caddesi
-Başit Taş Ekmek/Şabaniye Caddesi
-Çello Taş Ekmek/İkinisan Caddesi Nacaroğlu Karşısı
-Gök Tat Ekmek Fabrikası Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi
-Şekerler Ekmek Fabrikası/Gölbaşı caddesi
-Anne Eli Taş Ekmek/Medisina Has Yanı
-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası İkinisan Polis Karakolu Karşısı
-Kiler Taş Ekmek/Yeni Mahalle Çalıbaşı
-Uyaş Kevenli TOKİ/ Kevenli TOKİ
-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi Arası
-Yeni Şafak Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi
-Kardeşler Taş Ekmek/Orhan Doğan Caddesi Serhat Mahallesi