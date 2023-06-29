WanHaber / Mehmet Salih Giyci

WanHaber, Kurban Bayramı'nın 2. günü Van'da açık olan fırınların listesini sizler için derledi.

İşte bugün Van'da açık olan fırınların listesi:

--Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/Şerefiye Mahallesi

-Van Gölü Ekmek/İskele Caddesi İller Bankası Karşısı

-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi

-Aslı Ekmek Fabrikası/Hacıbekir Caddesi Shell Petrol Yanı

-Ünselili Ekmek Fabrikası/Erciş Yolu

-İskele Ekmek Fırını/Vali Mithat Bey Mahallesi

-Özgüneş Ekmek/Abdurrahman Gazi Mahallesi-Rüzgâr Sokak

-Köylüm Ekmek/İstasyon Mahallesi

-Başak Taş Ekmek/Gölbaşı Caddesi

-Başak Taş Ekmek ALipaşa Mahallesi Cem Petrol Arkası

-Ak Köprü Taş/ Akköprü Mahallesi

-Elif Unlu Mamülleri/Gölbaşı Caddesi

-Başit Taş Ekmek/Şabaniye Caddesi

-Çello Taş Ekmek/İkinisan Caddesi Nacaroğlu Karşısı

-Gök Tat Ekmek Fabrikası Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi

-Şekerler Ekmek Fabrikası/Gölbaşı caddesi

-Anne Eli Taş Ekmek/Medisina Has Yanı

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası İkinisan Polis Karakolu Karşısı

-Kiler Taş Ekmek/Yeni Mahalle Çalıbaşı

-Uyaş Kevenli TOKİ/ Kevenli TOKİ

-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi Arası

-Yeni Şafak Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi

-Kardeşler Taş Ekmek/Orhan Doğan Caddesi Serhat Mahallesi