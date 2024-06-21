Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi hattı ALO 181 ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastronun yanı sıra kıyılardaki kaçak yapılaşmayı da içine alan çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediliyor. Vatandaşlardan gelen soruların ilgili kuruluşlara yönlendirildiği çağrı merkezine kimi zaman ilginç şikayet ve istekler de geliyor.

Kurban Bayramı'nda çağrı merkezini arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu ancak çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan dolayı kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi gelip, gelmeyeceği yönünde tavsiye istedi.

'KOYUN VE KEÇİLER ÇOK SES YAPIYOR'

Ankara'dan arayan bir vatandaş kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi. İstanbul'dan arayan başka bir vatandaş ise kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu ileterek, aracı ihbar etti. Yine İstanbul'dan arayan bir başka vatandaş da 'Kurban atıkları ve diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?' diye sordu. Kurbanlıklara çektirilen eziyeti şikayet eden başka bir vatandaş ise acemi kasapları ihbar etmek istediğini söyledi. Buna benzer ALO 181'e gelen çağrılar gülümsetti.