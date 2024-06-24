Genç kadının adı Duygu Özgül Kalebayır olarak açıklanırken, olayın yaşandığı videoda çocuğu zorla dudaktan öpmeye çalıştığı görüldü. Videoda, "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" şeklinde ifadeler de yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve Kalebayır gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesi'ne sevk edilen genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın duyulmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, videodaki şahsın gözaltına alındığını ve çocuğun ailesiyle görüşülerek danışmanlık hizmeti verildiğini açıkladı. Ayrıca, söz konusu TikTok hesabının da Bakanlık tarafından kapatıldığı belirtildi.

Bu üzücü olay, çocuk istismarına karşı toplumun duyarlılığını bir kez daha artırdı ve hızlı bir şekilde adli süreç başlatılarak adalet sağlandı.