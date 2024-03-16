Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre; kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.

MERKEZ BANKASI'NDAN, BANKALARA 'TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ' TALİMATI

Merkez Bankası, bankalara tüzel ve gerçek kişi TL payı için aylık artış hedefi getirdi. Merkez Bankası, daha önceden bankalara gerçek ve tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi belirlemezken, 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması şart tutuluyordu. Amaçların sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı da artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.