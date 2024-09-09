SGK Verileri Bankalara Açılıyor

Özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük değişiklikler söz konusu; SGK'dan alınan veriler, kredi kartı limitlerini doğrudan etkileyecek ve bankalara açılacak. Bu düzenleme, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumlu hale gelmesini sağlayacak.

Olağanüstü Borçlanma Artışı Uyarısı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısının 2024 yılının Temmuz ayında büyük bir artış gösterdiğini açıkladı; bu durum, hükümetin daha sıkı tedbirler almasını zorunlu kıldı.

2006 Reformları ve Yeni Sistem

2006 yılında gerçekleştirilen büyük reformlar, SGK'nın en büyük veri ambarı haline gelmesini sağladı; bu veriler, yeni düzenlemelerle bankalara açılarak kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanılacak. Bu, Türkiye’nin finansal sistemindeki en büyük veri havuzlarından birinin bankacılık sektörüyle entegrasyonunu ifade ediyor.

Enflasyonla Mücadelede Üçlü Strateji

Hükümetin bu adımı, enflasyonla mücadelede üç yönlü bir strateji olarak değerlendiriliyor; kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumlu hale gelmesi, talebin azaltılması, takipteki alacakların kontrol altına alınması ve SGK prim kayıplarının telafi edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yüksek limit talepleri olan bireyler, gerçek gelirlerini SGK'ya doğru bildirmek zorunda kalacak