Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi vereceği kampanyada son aşamaya gelindi. Yeni bir ev hayali kuranlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kredi aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verilecek.

AYLIK ÖDEME 17 BİN TL

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Konut kredisinden ise herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

Türkiye’de faizler Haziran 2023‘ten itibaren yükselmeye başladı. Faizlerin yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50’lere fırlaması, inşaat sektöründe büyük bir etki yarattı.

Mayıs 2023’te aylık yüzde 1,40 olan konut kredisi faizleri, sadece 10 ayda 2,5 kat artışla yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, kredili satışların neredeyse durmasına neden oldu.

SEKTÖRÜ CANLANDIRABİLİR

Yeni konut kampanyası, sektördeki bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kampanyanın, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırması bekleniyor.

