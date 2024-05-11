İşte Koç Metalurji halka arzıyla ilgili en güncel bilgiler:

Koç Metalurji A.Ş., SPK tarafından uyumlu bir şekilde halka arz edildi. Talep toplama süreci 9-10 Mayıs tarihlerinde tamamlandı ve hisseler dağıtıldı. Şirketin 125 milyon lotluk hisse satışından 105 milyon lotu sermaye artışı için ayrıldı. Ancak halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

Şirketin borsada işlem görmesi için SPK'nın uygunluk bildiriminin ardından işlem tarihi belirlenecek. Bu aşamada Koç Metalurji'nin kaç lot vereceği ve işlem başlangıç tarihi net olarak belirlenmemiş durumda. Ancak sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak ve borsada işlem zamanı hakkında size bilgi vereceğiz.