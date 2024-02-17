Van’da maddi durumu yetersiz, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayan Kızılay Van Şubesi, 2023 faaliyet raporunu paylaştı.

Türkiye’nin dört bir yanında destek çalışmalarını yürüten Türk Kızılay Derneği, Van’da; 2023 yılında yürüttüğü yardım faaliyetlerini açıkladı.

2023 yılında Van’da, günde 3 çeşit olmak üzere 350 bin sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, 10 bin adet gıda ve hijyen kolisi dağıtıldığını bildirdi.

4 milyon lira zekat parasının ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatırıldığını açıklayan Kızılay Van Şubesi, öğrencilere 50 bin adet giyim, kırtasiye ve çanta yardımı yapıldığını da ifade etti. Ayrıca Kurban Bayramı’nda Van’da bulunan bin ihtiyaç sahibi aileye et dağıtıldığı da aktarıldı.

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde, deprem bölgesine toplam 10 tır gıda ve yardım malzemesi desteği sağlayan Kızılay Van Şubesi aynı zamanda Van’a gelen depremzedelere 40 bin giyim malzemesi dağıttığını da açıkladı.