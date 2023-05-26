Güzel Sanatlar Lisesi korosunun mini konseriyle başlayan törende, her ilçeden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren 39 öğrenciye ödülleri, Van Valisi Ozan Balcı tarafından verildi.

“VAN’IMIZA 2 MİLYON KİTAP KAZANDIRDIK”

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, dereceye girin öğrencileri tebrik ederek, “Kitap, hayal, hayat, yaşam demektir. Kitap anlamında çok güzel işler yaptık. Van’ımıza 2 milyon kitap kazandırdık. 250 okul kütüphanesini yeniledik. 13 ilçede bebek-çocuk kütüphanesi yaptık.

Ayrıca ilimize yeni bir il halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Etkinliklerimiz var. Bunlardan birisi da bu okuma törenleri. Bu törenler çocukların kişisel tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir an olur. Kitap okuyan öğrenciler çok başarılı olur. Çünkü kitap hayatı ve yaşamı anlamlandırır. Hayatı anlamak, hayal kurmak için kitap okumak lazım.

Kitaba yönelik yaptığımız bu güzel işler, geleceğe ekilen tohumlardır. Orta ve uzun vadede bunun çok faydasını göreceğiz. Kitap okuyan çocuklar bu anlamda çok şanslı. Kütüphaneler ve okul kitaplıklarını zenginleştirdik. Çocuklarımızın bu kütüphanelerden faydalanması çok önemli. PTT aracılığıyla evlere kadar çocuklarımızın istediği kitapları ulaştırıyoruz. Bu tür etkinliklerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.