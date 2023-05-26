28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidilmesine 2 gün kaldı. Tarihi ikinci tur seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyasına devam ediyor.

Erdoğan bu kapsamda katıldığı CNN Türk Kanal D ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ-AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş görüşmesi de soruldu.

Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Özdağ hakkında bir bilgi paylaştı.

"3 BAKANLIK TEKLİF ETMİŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etttiğini, Özdağ'ın da kendilerinden bakanlık istediğini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Numan Bey açıkladı. Bakanlık talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey’e de özellikle AFAD gibi bir bakanlık veyahut da İçişleri Bakanlığı verilirse bunun yanında terörle mücadelede atılması gerekenler atılırsa gibi…

"BUNUN GİBİ TALEPLERE KAPALI"

Numan Bey açıkladı. Numan Bey de Cumhurbaşkanımız bunun gibi taleplere kapalıdır demiş. Biz pazarlık siyaseti yapmayız. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız dedik. Ve bu minval üzre de görüşmeyi Numan Bey görüşmesini yaptı. Numan Bey’de bunu Cumhurbaşkanımız kabul etmez deyince bağ koptu.

Süperhaber