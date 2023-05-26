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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 27. Dönem Van Milletvekili İrfan Kartal, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Van'da kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy istedi.

Van'da esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren İrfan Kartal, 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin önemine değindi. AK Parti iktidarının yapmış olduğu hizmetleri vatandaşa tek tek anlatan Kartal, "güçlü meclise güçlü başkan yakışır" yorumunda bulundu.

İpekyolu ilçe sınırları içinde seçim çalışmalarını sürdüren Kartal'a vatandaşların ilgisi de yoğundu.

Van'da aday gösterilmemesine rağmen küsmeden, kırılmadan, dava bilinciyle hareket edip seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kartal, 14 Mayıs'ta AK Parti'nin sandıktan güçlü çıktığı gibi 28 Mayıs'ta da Erdoğan'ın sandıktan fark atarak çıkacağını söyledi.

28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'da oy oranını arttıracağını belirten Kartal, "14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Partimiz halkımızın teveccühü ile sandıktan çıkan 1. parti oldu. 'Güçlü Meclis, Güçlü Başkan' düsturuyla seçim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tayyip Erdoğan sadece bu ülkede değil, dünyada da kabul görmüş bir liderdir. 14 Mayıs seçimlerinde liderimize Van'dan 191 binin üzerinde oy çıktı. Bu oylar bize yetmez, bizim bu oyları ciddi manada arttırmamız lazım. Van'ın eski imajına geri dönmesi ve Erdoğan'a olan vefa borcunu ödeyebilmesi için 28 Mayıs'ta mutlaka sandığa gitmesi ve liderini desteklemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Haber: Ramazan Çetin