AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık tarafından duyurulan Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular 5 Şubat'ta başlamıştı.

Projeyle, ülkede etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme ve etçi anaç hayvan sayısının artırılması, besilik ihtiyacının ülke kaynaklarıyla karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliğin sağlanması amaçlanıyor.

Hayvancılık yol haritası kapsamında üç yıl sürecek projeye başvurular, 28 Şubat'a kadar alınacak.

Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) elindeki gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle üreticilere verilecek. Bu hayvanlar etçi ve damızlık olacak. Böylece özellikle aile işletmelerinin kırsalda güçlendirilmesi, kadın ve gençlerin sektöre kazandırılması hedefleniyor. Projede, üretici başına 5 ile 15 arasında gebe hayvan verilecek. Faydalanan kişinin veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi olması halinde hayvan sayısı 30'a çıkabilecek.

Üreticilere yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği de sağlanacak. Yararlanıcılar, Ziraat Bankasından iki yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek. Bu kapsamda üreticiler çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanabilecek.

Ayrıca, bir yıllık TARSİM sigortası da proje kapsamında karşılanacak.

Başvuru şartları

Projeye, Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı en fazla 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletme sahipleri başvuru yapabiliyor.

Yetiştiriciler sadece bir işletmesi için projeye dahil olabilecek, her haneden de bir kişinin başvurusu kabul edilecek. Başvuru sahibinin, işletmenin bulunduğu il veya ilçede ikamet etmesi de gerekiyor.

Veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendisleri ile muhtarlar, yeni işletme açmaları durumunda projeye dahil olabiliyor.

Projeden kiralık işletmeyle yararlanmak isteyenlerden de noter onaylı en az 3 yıllık kira sözleşmesi talep ediliyor. Uzman Eller ve Genç Çiftçi projelerinden yararlananlar bu projeye başvuramıyor.

Başvurular, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kabul ediliyor.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvurular sonucunda, hak sahibi sayısı ve yıllık destek bütçesi, TİGEM tarafından belirlenecek. Deprem bölgesi veya üretim planlaması kapsamında besi bölgesi olarak planlanan illerde ikamet edilmesi, kadın ve doğum tarihine göre daha genç olunması, projeden öncelikli yararlanılmasını sağlayacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından proje kapsamında ilk hayvan teslimatlarının mart ayında yapılması planlanıyor.